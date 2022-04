A primeira imagem de Cristina Ferreira e Rúben Rua juntos de férias

Depois de ambos partilharem fotos, sozinhos, no perfil de Instagram e de os seguidores terem desconfiado, Cristina Ferreira e Rúben Rua mostraram-se juntos nas férias.

Finalmente, a foto. Os fãs já tinham desconfiado que Rúben Rua e Cristina Ferreira estavam a passar fotos juntos, por partilharem imagens do mesmo barco mas, esta sexta-feira, as dúvidas ficaram desfeitas com uma fotografia em comum.

“Catálogo primavera verão de 2021. O branco vai ser uma grande tendência. P.s: Há desafio a decorrer nas stories. E mete uma dança sexy”, brincou a nova diretora de Entretenimento e Ficção da TVI no perfil de Instagram. Rúben Rua e Cristina Ferreira estão acompanhados por mais um casal de amigos.

Os fãs registaram com agrado as férias a dois e a influenciadora Vanessa Martins – recentemente divorciada do pasteleiro Marco Costa -, comentou a publicação de Cristina Ferreira.

“Para a próxima convidem sff faço tapioca e panquecas ao pequeno-almoço”, brincou a ex-atriz dos “Morangos com Açúcar”.