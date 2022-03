A rotina da atriz Bárbara Norton de Matos no confinamento

Bárbara Norton de Matos partilhou nesta segunda-feira com os seguidores a rotina do confinamento. E não é muito diferente da maior parte dos portugueses.

Pode ser vista na novela “Amor, Amor”, no papel da namorada do “bombeiro” José Fidalgo e, quando não está a gravar a trama da SIC, Bárbara Norton de Matos fica por casa, devido ao confinamento decretado pelo Governo em altura de pandemia.

Nesta segunda-feira, a atriz partilhou com os seguidores as muitas tarefas que tem de realizar em casa.

“A tentar gerir duas pulgas, trabalho, aulas em casa, fazer almoços, jantares e lanches…”, desabafou Bárbara Norton de Matos no perfil de Instagram, ao lado de uma imagem com uma das filhas no parque.

“Bom… a realidade de muitos. Beijos e muita força a todos”, concluiu a atriz de “Amor, Amor”.