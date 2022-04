Cantora Adele exibe “nova” silhueta em biquíni

Adele apareceu de biquíni, mostrando a “nova” silhueta, depois de ter perdido mais de 45 quilos. Os seguidores não resistiram e encheram a publicação com elogios.

Depois de ter surpreendido a indústria do Entretenimento e os fãs ao surgir mais magra do que quando saltou para as luzes da ribalta, a cantora, de 32 anos, lembrou o carnaval de Nothing Hill, em Londres, ao posar em biquíni.

“Feliz por aquilo que seria o carnaval de Nothing Hill na minha amada Londres”, pode ler-se na descrição em inglês.

Na secção de comentários, surgiram diversos comentários de internautas a elogiarem o corpo trabalhado da cantora. “Sempre bonita”, “Incendiaste a Internet” e “Amo esta foto” servem a título de exemplo.

