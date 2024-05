Ex-funcionário de José Castelo Branco relata episódio de maus-tratos

Betty Grafstein contou aos profissionais de saúde do hospital onde está internada há duas semanas que terá sido vítima de violência doméstica por parte do marido, José Castelo Branco. Um ex-funcionário do casal relatou algumas das agressões que presenciou.

Face às últimas notícias que dão conta de agressões por parte de José Castelo Branco à companheira, Betty Grafstein, de agora 95 anos, a TVI entrou em contacto com um ex-funcionário do socialite, que relatou os episódios de maus-tratos que vivenciou.

“A primeira vez que eu vi ele a dar-lhe um estalo, estava a pintá-la na casa de banho e depois eu vi ele pregar-lhe uma bofetada, porque ela não ficava quieta e ele não conseguia pintá-la. A Betty era uma boneca nas mãos daquele senhor”, relatou, explicando que Betty ficou com uma das faces “toda vermelha” e em “lágrimas”.

O ex-funcionário, que preferiu manter o anonimato, diz que assistiu a uma segunda agressão. “Fiquei escandalizado e disse-lhe ‘não sabia que era esse tipo de homem que maltrata senhoras’. Ele ficou tão envergonhado que disfarçou e disse que eu não estava a ver bem”, acrescentou.

“Quem era a dona do dinheiro era a pessoa que ele maltratava. Era agressivo, batia nela. Ele fez muita coisa”, rematou.

Mais tarde, o ex-funcionário, que revelou que o socialite chamava os empregados de “escravos”, acabou por se demitir, devido à falta de pagamentos dos salários.