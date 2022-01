Ágata celebra aniversário do filho: “Continuas a ser o meu querido bebé”

Ágata celebrou o 23.º aniversário do filho, Francisco, com uma declaração de amor nas redes sociais. “Continuas a ser o meu querido bebé”, afirmou.

A cantora mostrou ser uma mãe orgulhosa no dia em que o filho completa 23 anos. No perfil de Instagram, a artista fez questão de assinalar a data com uma mensagem ilustrada por uma foto dos dois.

“Parabéns, meu querido filho! Se soubesses como te amor. Hoje fazes 23 anos o tempo voou sem explicação mas continuas a ser o meu querido bebé. Amo te muito!” escreveu a intérprete.

Rapidamente, na secção de comentários da publicação, diversos cibernautas deram os parabéns a Francisco. “Feliz aniversário”, “Muitos parabéns” e “Parabéns” servem a título de exemplo.