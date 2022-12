Agir indignado com comentários de internautas: “Nojentos”

Agir mostrou-se revoltado com os comentários que alguns internautas fizeram num vídeo em que uma rapariga surge a dançar numa discoteca.

Apesar de o intérprete não ter mencionado nomes, a sua publicação poderá estar relacionada com o vídeo que anda a circular nas redes sociais e que mostra Margarida Corceiro a dançar com Luís Borges numa discoteca.

“É mesmo nojento ver a quantidade de comentários tóxicos e possessivos a um vídeo de uma mulher a dançar com um amigo numa discoteca. Cheiro bafiento a patriarcado no ar. Jovens de 20 anos mais retrógrados e conservadores que aquele tio bêbedo no Natal”, começou por escrever.

“E o mais preocupante é perceber que grande parte dos jovens ainda acha que namorar é ser possessivo, ciumento e dizer, ‘mulher minha não fazia isto ou aquilo’. Como diz Manel Cruz, ‘a minha mulher não é minha, é da cabeça dela’”, rematou.