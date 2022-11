Agir lesiona-se ao sair do palco: “Nos próximos dias é gelo e repouso”

Agir lesionou-se no pé quando estava a sair do palco depois de ter estado no concerto do amigo e cantor Fernando Daniel, em Ovar.

Bernardo Costa, mais conhecido como Agir, foi convidado por Fernando Daniel para atuar na Arena de Ovar. Quando estava a sair do palco, o artista magoou-se no pé e teve de ser socorrido pelos bombeiros.

“Como começou/como acabou”, escreveu, este domingo, 13 de novembro, partilhando dois vídeos em que se mostra a cantar com Fernando Daniel num primeiro momento e num segundo surge a ser tratado nos bastidores.

Na secção de comentários, Fernando Daniel brincou com a situação. “Escorregaste no meu azeite? Desculpa, amigo”, atirou o artista.

Um dia após o incidente, Agir contou que os próximos dias serão de descanso para tratar a lesão no pé direito.

“Como mostrei no domingo, aleijei o pé a sair de palco. Está tudo bem. Não fraturei nada, nem fiz uma entorse. Está só magoado por isso, nos próximos dias, é gelo e repouso”, disse.

O cantor agradeceu ainda o apoio que recebeu dos seguidores. “Obrigado a toda gente pela preocupação”.