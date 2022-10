Alexandra Lencastre afirma que a filha Margarida é mais intensa do que a mãe

A artista, de 57 anos, teceu vários elogios à filha mais velha, de 25, por esta ter seguido os passos da progenitora no mundo da representação. Contudo, Alexandra Lencastre revelou que Margarida Bakker tem uma “energia” diferente da mãe.

“Sinto-me orgulhosa. Sei que foi um trabalho bastante duro. É óbvio que falámos. Houve cenas que discutimos. Quer dizer, não a dirigi, nem nada, porque a Patrícia é ótima e não precisava. Dei conselhos. Às vezes, as cenas eram tão violentas que ela tinha medo de não conseguir chegar lá, mas acho que de facto ela tem talento”, começou por dizer sobre a participação da filha na série “Praxx” (SIC), durante a apresentação da nova programação da SIC, no Capitólio, em Lisboa.

“Está numa fase de descoberta e as pessoas também a estão a descobrir. Ela tem uma fúria, uma energia assim… Ela é muito diferente de mim como atriz. É muito mais intuitiva e arrisca e atira-se muito mais”, afirmou.

A atriz confessou que quando tinha a idade da filha não era assim: “Nunca fui para fora de pé. Por exemplo, numa cena posso improvisar, ou ir mais longe, se não me dizem a palavra corta. Sei que estou num bom caminho numa cena em que não é preciso chorar. Sempre coisas bastantes subtis”.

“A Margarida, não! Ela é capaz de numa cena de violência em que eles dão liberdade aos atores para improvisar é capaz de partir os caixotes todos. Ela atira-se de cabeça. Isso assusta-me um bocadinho e, ao mesmo tempo, enche-me de orgulho porque somos diferentes. E ainda bem. Já chega ter uma mãe atriz. Ela é muito independente”, frisou.

A intérprete admitiu que gostava que a filha Margarida utilizasse o seu apelido, contudo, percebe o facto de ter optado pelo do pai Piet-Hein Bakker. “Tanto uma como a outra ficaram com o nome do pai e acho que é bom porque elas se sentem mais livres. […] Assim têm uma identidade própria”, adiantou.

Margarida Bakker não se deixou ficar e, no mesmo evento em conversa com os jornalistas, respondeu aos elogios da mãe: “Não tenho grandes filtros. Sou intensa. Mas ando por caso a tentar abraçar uma tranquilidade qualquer porque não pode ser tudo com tanta intensidade se não uma pessoa depois não aguenta”.

Alexandra Lencastre é mãe de Margarida e Catarina Bakker, fruto do casamento terminado com Piet-Hein Bakker, entre 1996 e 2003. Atualmente, a atriz está solteira depois de ter colocado um ponto final no namoro com Nuno Oliveira.