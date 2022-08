Alexandra Lencastre falha festa de verão da SIC e justifica-se

Alexandra Lencastre foi a ausência mais notada na festa de verão da SIC, que decorreu neste domingo, no Algarve. A atriz justificou-se.

Dois anos depois do início da pandemia, a SIC voltou a organizar uma festa de verão e juntou as principais caras da estação no Algarve. A ausência mais notada acabou por ser a da atriz Alexandra Lencastre, que se justificou nas redes sociais.

“Uma alergia impede-me de estar hoje (ontem) na festa de verão da @sicoficial“, começou por referir no perfil de Instagram.

“Vim ao Algarve, de onde tinha muitas saudades, para aproveitar este mar incrível e estar com tantos amigos que hoje estarão presentes”, rematou a “diva” das novelas.

O evento, que juntou as caras da SIC, decorreu no Cuá Cuá Club, na Quinta do Lago, e a passadeira vermelha recebeu estrelas como Cláudia Vieira, Sara Matos, Andreia Rodrigues e Dina Chaves.