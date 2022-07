Alice Alves fica em lágrimas após receber carta da mãe

Alice Alves não aguentou a emoção, em direto, no programa “Dois às 10”, da TVI, e ficou em lágrimas ao ser surpreendida com uma carta da sua mãe.

A viver a primeira gravidez, a apresentadora esteve no formato das manhãs da estação privada para conversar com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos. Durante a entrevista, a comunicadora foi apanhada de surpresa com uma carta.

“Tens pautado a tua vida por valores muito nobres. És uma humanista o que me deixa muito babada. O teu caminho fala por si”, começou por ler a profissional da TVI, que está grávida da primeira filha.

“Por onde quer que passes tocas todos os corações com a tua voz doce, o teu amor, o teu sorriso único e contagiante. Mal sabia eu que o melhor estava para vi. A notícia da gravidez da princesa Benedita”, prosseguiu em voz alta Alice Alves.

Enquanto lia o resto da carta, a apresentadora afirmou: “Não me podem fazer isto, muito menos grávida”, apontou, sem resistir à emoção.

Sobre o momento em que partilhou a notícia à família, a comunicadora, de 35 anos, revelou que combinou um almoço e até colocou a boa-nova numas canecas personalizadas para os familiares.

“Fiz umas canecas onde mandei imprimir a frase: ‘Vou ser a melhor avó/avô do mundo, outra vez’ e uma imagem da ecografia”, relatou, referindo que a sua mãe não percebeu à primeira a mensagem que estava nas canecas.

Benedita, que está por nascer, é o primeiro fruto do relacionamento amoroso entre Alice Alves e o chef Carlos Afonso.