Álvaro Morte, “El Professor” de “La Casa de Papel”, recorda luta contra o cancro

Álvaro Morte, o ator espanhol que dá vida ao “Professor” na série “La Casa de Papel”, recordou o período em que lutou contra um cancro na perna.

O homem que dá vida à mente por trás do assalto à Casa da Moeda Espanhola e ao Banco de Espanha, na ficção, travou uma batalha contra um cancro, em 2011, uma fase que o marcou muito.

O intérprete, de 46 anos, recordou essa altura, num evento que decorreu no Teatro Real, em Madrid, Espanha. “Já passei por momentos muito maus e tentei sempre manter-me positivo”, começou por dizer.

“São obstáculos que acontecem, que fazem parte da vida e nós temos de os enfrentar. É isto. Acho que cada um pode enfrentar esta doença como quiser, como pode e como a sua cabeça permitir. Naquela época, isso ajudou-me a ter uma atitude mais feliz, por assim dizer”, acrescentou.

O ator adiantou que, no início, pensou que poderia perder a vida: “A pior coisa de uma doença é sentirmo-nos mal. O que funcionou comigo para conseguir lidar com ela foi sentir-me vivo. […] “Pensei: ‘Se morrer em três meses, poderei fazê-lo em paz? Respeitei as pessoas em meu redor e que me amam? Fui fiel aos meus princípios?”

Álvaro Morte explicou ainda que essa experiência o fez querer dedicar o máximo de tempo possível aos filhos. “Quero desfrutá-los o máximo que puder”, referiu o artista, que é pai de León e Julieta, frutos do casamento que mantém com a estilista Bianca Clemente.