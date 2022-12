Amiga de Claudisabel reage às palavras de Cláudio Ramos e mãe da artista apoia

Cláudia Francisco, amiga de Claudisabel, reagiu às palavras de Cláudio Ramos sobre a cantora, que perdeu a vida na sequência de um acidente na A2.

A amiga de Claudisabel contou que a cantora quando esteve no “Dois às 10” (TVI) estava triste porque não gostava de Cláudio Ramos e não porque andava frustrada como disse o apresentador.

“Ela não andava triste, apenas preocupada com a realidade do dia-a-dia, como qualquer pessoa. Gostava de si mesma, cuidava-se com gosto e tinha orgulho do que era e das suas conquistas”, escreveu, nas redes sociais.

Cláudia Francisco explicou que a cantora optou por manter-se longe das editoras para não ser enganada, tendo trabalhado como cantora e, em simultâneo, numa clínica de estética com a mãe.

“A Claudisabel escolheu ser artista e ainda ter outro trabalho, com os quais equilibrava o sonho e a realidade. Sim porque ser artista em Portugal não é fácil, informem-se e depois falem”, adiantou.

A mãe de Claudisabel, Raquel, partilhou o texto de Cláudia Francisco, com a legenda: “Texto escrito por Cláudia Francisco, coralista da Claudisabel, a propósito do programa ‘Dois às 10’ numa ‘suposta’ homenagem. Texto com o qual concordo plenamente”.