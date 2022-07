Amor e uma autocaravana: Cifrão e Noua mostram pormenores das férias

Cifrão e Noua partiram de férias, a dois, numa autocaravana. Os bailarinos mostraram algumas imagens nas redes sociais.

Férias em andamento. Cifrão e Noua alugaram uma autocaravana e têm percorrido algumas praias, sempre com o pôr do sol no horizonte à hora de jantar. Os bailarinos têm partilhado com os seguidores esta experiência.

“Amor e uma van”, legendou o também coreógrafo uma imagem na qual o casal surge de costas na imagem, a contemplar a paisagem. “Amor demais da conta”, brincou Noua.

Antes, a dupla de artistas fotografou-se a jantar ao pôr do sol. “Jantar improvisado à luz do pôr do sol”, escreveu Cifrão.