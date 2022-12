Ana Arrebentinha fala sobre rotina de tratamento da mãe

Ana Arrebentinha recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo sobre o tratamento da sua mãe.

A progenitora da humorista sofre de uma doença renal que faz com que tenha de fazer hemodiálise várias vezes por semana. No perfil de Instagram, a comediante partilhou o dia da mãe quando faz tratamentos.

“A alvorada é sempre às 06h00 da manhã”, começou por referir num InstaStories, ferramenta do Instagram. “Três vezes por semana faço questão de trazer a mãe para a hemodiálise”, prosseguiu.

Além do trabalho com o humor, o público também pode acompanhar a humorista no pequeno ecrã como comentadora do programa “Big Brother”, da TVI.