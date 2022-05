Ana Barbosa apoia mãe na luta contra o cancro: “Amo-te”

Ana Barbosa mostrou estar ao lado da mãe, que se encontra a lutar contra um cancro. A ex-concorrente do “Big Brother – Desafio Final” partilhou uma foto das duas nas redes sociais.

A ex-participante do “reality show” começou por dizer nos InstaStories, ferramenta do Instagram, que esteve a rapar o cabelo à progenitora. “Estivemos a rapar o cabelinho todo porque já saía todo”, disse.

Ana Barbosa publicou uma mensagem de apoio à mãe: “Sabes o que foi bom? Foi ter a oportunidade de estar cá fora para te acompanhar neste processo que para ti foi super importante… e sei que o meu apoio e suporte é tudo neste momento para ti! Amo-te”.

Lembre-se que a ex-concorrente do formato foi eliminada do jogo, esta terça-feira, 17 de maio, durante uma emissão especial do “Big Brother – Desafio Final”, conduzida por Cristina Ferreira.

Ana Barbosa sagrou-se a grande vencedora do “Big Brother 2021” (TVI), levando para casa 52 mil euros. Na altura, a ex-concorrente bateu no final António, que era um dos preferidos do público.