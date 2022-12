Ana Barbosa faz atualização do estado de saúde da mãe: “O corpo não aguenta mais quimioterapia”

Ana Barbosa, ex-concorrente do “reality show” “Big Brother”, na TVI, esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, no programa “Dois às 10”, e falou sobre o estado de saúde da mãe.

A ex-concorrente, que ficou conhecida como “A Capitã”, falou sobre a progenitora que se encontra a lutar contra um cancro.

“Está um bocadinho melhor. Não tenho posto nada nas minhas redes porque ela me pediu. O cabelo já começa a crescer”, começou por referir.

“O cancro é para sempre, para a vida, não há hipótese. Ela sente-se um bocadinho melhor, não pode fazer mais quimioterapia porque o corpo não aguenta mais”, confessou ainda.