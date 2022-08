Ana Barbosa revela que está livre do cancro: “Sinto-me renascida”

Ana Barbosa revelou, esta quarta-feira, 3 de agosto, que está livre do cancro no útero. “Sinto-me renascida”, afirmou.

Depois de lutar contra a doença, com vários tratamentos, a grande vencedora do “Big Brother 2021” (TVI) anunciou, no perfil de Instagram, que está “limpa” do tumor e que se sente “renascida”.

“Notícia preciosa: estou limpa do meu cancro no útero!” começou por afirmar.

“Coloquei estas fotos felizes, que ainda nem tinha postado, que vieram mesmo a calhar”, acrescentou.

A ex-concorrente do “reality show” confessou sentir-se renascida: “Sinto-me renascida!”