Ana Bola fala do marido e do amor que os une: “Não queria cá ficar sem ele”

Ana Bola foi a convidada de Cristina Ferreira no programa “Cristina ComVida”, na TVI, desta segunda-feira, 25 de outubro e falou do amor da sua vida.

A humorista, de 69 anos, partilhou os seus sentimos com a Diretora de Ficção e Entretenimento da TVI numa conversa intimista. Ana Bola falou da sua história de amor com Zé do Nabo, com quem está casada há mais de quatro décadas.

“A paixão é uma coisa avassaladora, foi amor à primeira vista. Nem sabia que podia acontecer, mas pode. Quando olho para ele hoje sinto uma profunda amizade, um profundo amor e que somos absolutamente inseparáveis, que não há nada a fazer”, começou por confessar.

“Não consigo imaginar [a vida sem ele]. Não queria cá ficar sem ele. Faltava-me tudo, embora tenha filhos e netos, ele é o meu companheiro, o amor de uma vida inteira, o meu ninho, é tudo”, rematou.

Recorde-se que a humorista está de regresso aos palcos com o espetáculo “Variante Bola”.