Ana Brito e Cunha está em isolamento e mostra atuação da família

Ana Brito e Cunha passou um Natal diferente. Em isolamento por ter testado positivo à covid-19, a atriz partilhou alguns momentos com os seus seguidores.

A intérprete, de 46 anos, está infetada com covid-19 e por isso teve de ficar isolada em casa. Porém, o espírito natalício continuou presente e a intérprete mostrou uma atuação do seu pequeno.

“A família Coruche deseja a todos um Santo e Feliz Natal como tantos portugueses também estamos confinados estando eu positiva estou em isolamento no meu quarto, saio apenas para vir alegrar um pouco a casa com máscara, janelas abertas e por poucos minutos, assim é mais fácil para o Pedro e Afonso”, começou por explicar.

“Aproveitamos um desses momentos para com todos os cuidados dar o nosso concerto de natal de conforto e amor e lembrar como nos foi lembrado a nós, com tanto carinho, que a sagrada família também passou o natal a três (estava farta do pijama e vesti-me a preceito para este momento de natal, com menos sintomas já a melhorar)”, rematou.

Vários rostos conhecidos mostraram o apoio a Ana Brito e Cunho através dos comentários deixados na publicação da artista. “Que maravilha”, escreveu Sílvia Rizzo. Já João Baião e Pedro Granger optaram por deixar apenas emojis em forma de coração.