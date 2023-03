Ana Brito e Cunha lembra a mãe: “Saudade sem fim”

A atriz Ana Brito e Cunha recordou a sua mãe com uma publicação ternurenta. A intérprete partilhou algumas imagens com a progenitora e teceu vários elogios.

A atriz, que atualmente participa em “Festa é Festa”, na TVI, afirmou ainda sentir “saudades sem fim” da mãe.

“São cinco anos de uma saudade sem fim. Faz hoje cinco anos do dia mais triste da minha vida, mas tenho tanta sorte de ter sido sua filha que a inabalável Fé que me ensinou e transmitiu ajuda-me todos os dias a criar uma nova relação consigo daqui até ao céu”, começou por escrever.

“Ao educar o Pedro oiço-a segredar ao meu ouvido: ‘olhe para ele Ana, o seu filho da fé de tudo.…’ ensinou-me a olhar, observar e apreciar o meu filho como um ser independente onde o meu papel de mãe é ser o suporte ao seu crescimento nunca o privando da sua verdadeira essência, como sempre fez comigo fez comigo”, continuou.

“Quando olho as minhas mãos vejo as suas, quando me dizem: ‘estás tão igual a tua Mãe’ fico tão feliz. Em nossa casa a avó Ana segue viva com as memórias tão boas que temos e relembramos sempre com um sorriso. Minha mamitis sinto-te todos os dias, muitos beijinhos daqui para o céu, para todos”, rematou.