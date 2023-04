Ana Galvão passa férias na Islândia: “Vim mesmo encantada”

A locutora Ana Galvão trocou o calor do México por férias na Islândia, mas não se arrependeu da decisão.

Estava estipulado irem para o México, mas o filho Pedro pediu à mãe, Ana Galvão, para trocar o destino das férias e acabaram por passar uns dias na Islândia: “Estava combinado irmos ao México na Páscoa (meu filho Pedro, os meus sobrinhos, a mãe deles, a Rita e eu) Acontece que os rapazes pediram muito para trocarmos o destino e irmos à Islândia. Eu, como amante de praia e calor, torci o nariz, mas acabei por ceder”, começou por explicar a locutora.

Contudo, e mesmo não podendo tomar uns banhos de sol, Ana não se arrependeu da decisão: “E, digo-vos: Em que boa hora. A Islândia é um país lindo de morrer, com os seus habitantes quase todos eles concentrados em Reiquiavique, acaba por ser um gigante território desabitado de mil cores (as quais se sucedem a um ritmo alucinante: amarelo das ervas queimadas pelo frio, branco do gelo, negro vulcânico, verde musgo pela proximidade da praia…)”.

“As vistas, com mar de um lado e as voluptuosas montanhas com o seu cume branco do outro, são arrebatadoras. E dar de caras com um lago glaciar com icebergues foi de ir às lágrimas de bonito que é”, detalhou no Instagram.

“Passei por cascatas e mais cascatas (numa delas foi possível espreitar a brutal queda de água de trás), a praia dos “diamantes”, tomei banho em águas termais num cenário polar, vi géisers, e percebi quanto a Islândia parece mesmo outro planeta. Na vinda ainda vimos 3 auroras boreais desde o avião”, continuou.

Para rematar, a apresentadora voltou a agradecer aos mais novos pela proposta: “Vim mesmo encantada com a Islândia, a juventude até tem boas ideias”.