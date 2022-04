Ana Guiomar desespera com recuar do desconfinamento: “Só me apetece gritar!”

Ana Guiomar confessou estar desesperada com o recuar do desconfinamento anunciado pelo Governo. A atriz confessa que só lhe “apetece gritar”

A atriz tomou conhecimento das novas restrições e do recuar do desconfinamento para alguns concelhos. No perfil de Instagram, a intérprete revelou estar desesperada mas com esperança.

“Quando me dizem que vamos recuar no desconfinamento, alargar as restrições e só me apetece gritar! Se tem que ser, tem que ser! Vamos acreditar, cumprir e ter esperança”, afirmou.

O público pode acompanhar o trabalho de Ana Guiomar no pequeno ecrã com a novela “Festa é Festa”, da TVI.