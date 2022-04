Ana Maria Braga celebra aniversário no programa “Mais Você”: “Foi tudo lindo e maravilhoso”

Ana Maria Braga celebrou mais um aniversário no programa “Mais Você”. A apresentadora mostrou-se emocionada na hora de festejar.

Dia de parabéns. A apresentadora brasileira Ana Maria Braga comemorou, nesta sexta-feira, 1 de abril, 73 anos e o programa “Mais Você”, da Globo, teve uma emissão muito especial.

Num cenário decorado com balões de festa e flores vermelhas, o formato foi repleto de surpresas e contou com a participação de amigos e admiradores da anfitriã. O programa de aniversário de Ana Maria Braga será exibido esta segunda-feira, dia 4, às 15.25 H, no canal Globo.

“Talitha Morete e Fabricio Battaglini, que substituem Ana Maria Braga quando ela está de férias, não poderiam ficar de fora da festa. Logo no início da emissão, a dupla surpreendeu a apresentadora e, ao lado dela, comandou a homenagem em direto dos estúdios do ‘Mais Você’, em São Paulo”, refere a estação, em comunicado.

Vários artistas e amigos enviaram mensagens de felicitações à aniversariante, que ainda teve a oportunidade de rever pessoalmente uma grande amiga e ex-vizinha que não encontrava há dois anos: a cantora Simone, a convidada do pequeno-almoço.

Nomes como Xuxa, Ivete Sangalo, o casal Michel Teló e Thais Fersoza, Cláudia Raia, Fafá de Belém, Serginho Groisman, entre outras personalidades participaram virtualmente no ‘Mais Você’.

“Ao longo da exibição, outros aniversários da apresentadora foram relembrados, assim como alguns momentos hilariantes de Ana Maria Braga com a rainha dos baixinhos”, acrescenta a Globo.

Outro destaque da atração foi o famoso grito de guerra de todas as manhãs: o ‘acorda, menina’. Ao contar a história de superação de Maria Francisca da Silva, o programa mostrou como esse bom dia especial pode servir de incentivo e ser a força que faltava para quem precisa dar a volta por cima.

“Foi tudo lindo, maravilhoso, a minha produção está de parabéns, tudo muito verdadeiro. Emocionei-me com as histórias de vida de pessoas que ganharam um impulso graças ao meu ‘acorda menina’. Cada um que ouviu esse estímulo é um motivo de grande orgulho, porque o meu alerta vem do coração. Muitos amigos queridos me mandaram mensagens carinhosas. E a surpresa de encontrar a minha amiga Simone, que há dois anos eu não via, foi emocionante”, revela Ana Maria Braga.