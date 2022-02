É oficial! André Silva namora com modelo Maria Rodrigues

André Silva e Maria Rodrigues assumiram o novo amor. A companheira do futebolista partilhou uma fotografia do casal junto ao mar nas redes sociais.

Após algumas notícias que surgiram depois de Maria Rodrigues ter estado a apoiar ao vivo a Seleção Nacional no Euro 2020, o atleta, de 25 anos, tornou público o namoro com a manequim, através de uma imagem publicada pela namorada no perfil de Instagram.

Na imagem, o futebolista português, que se transferiu durante este mercado de verão para o RB Leipzig (Alemanha), aparece abraçado a Maria Rodrigues. Na legenda, André Silva reagiu com o emoji de um coração.

Várias internautas juntaram-se, rapidamente, para dar os parabéns ao casal. “Lindos”, “Vou guardar vocês dois num potinho”, “Adoro” e “Vocês são tão perfeitos” servem a título de exemplo.