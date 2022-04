André Villas-Boas regressa ao Porto e diverte-se com as filhas

Depois de renovar o vínculo com o Marselha por mais uma época, o treinador português regressou ao Porto e divertiu-se em atividades com as filhas.

Com o fim do campeonato francês, André Villas-Boas aproveitou para desfrutar de alguns momentos em família e, esta quarta-feira, partilhou uma fotografia no Instagram com Benedita, de dez anos e Carolina, de nove, enquanto se divertiam a andar de skate.

O técnico está no Marselha desde 2019 e foi confirmado, recentemente, que irá continuar no clube francês até ao fim do contrato atual, ou seja, até 2021.

Recorde-se que André Villas-Boas foi treinador do FC Porto de 2010 até 2012.