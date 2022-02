Andreia do “Big Brother” revela sexo e nome do bebé

Andreia Filipe revelou, esta segunda-feira, 26 de abril, o sexo do bebé no programa “Dois às 10” (TVI). A ex-concorrente do “Big Brother” também adiantou o nome.

A bailarina e professora fez a festa de revelação do sexo do bebé no formato das manhãs da estação de Queluz de Baixo com os apresentadores Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

A ex-jogadora do “reality show” está grávida de um menino que se vai chamar Rodrigo.

“Fiquei muito feliz, mas vou confessar que, ao início, achava que ia ter uma menina. Mas foi uma coisa passageira”, contou. “Depois dizem que os meninos são muito agarrados à mãe”, acrescentou.

Andreia Filipe ficou conhecida pelo público após ter participado no “Big Brother – A Revolução”, emitido entre setembro e dezembro do ano passado. O formato foi apresentado por Teresa Guilherme.