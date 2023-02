Andreia Rodrigues faz atualização do estado de saúde das filhas

Depois de ter desabafado com os seus seguidores acerca das noites mal dormidas devido a “viroses” e “tosses”, Andreia Rodrigues volta a recorrer às redes sociais para fazer uma atualização do estado de saúde das filhas.

A apresentadora da SIC revelou assim que as meninas, Alice e Inês, já estão a sentir-se melhor.

“Já nos sentimos melhores por aqui! E porque há vida lá fora, hoje este é o look escolhido!”, escreveu.

Recorde-se que Andreia Rodrigues tinha confessado que não dormia há algumas noites por causa da saúde das filhas.

De notar ainda que as meninas são fruto do seu casamento com Daniel Oliveira.