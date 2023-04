Andreia Rodrigues festeja aniversário com a família

A apresentadora Andreia Rodrigues completa esta terça-feira, dia 11, 39 anos e partilhou alguns momentos com a família na conta de Instagram.

Andreia Rodrigues faz esta terça-feira, dia 11, 39 anos e partilhou alguns momentos com a família no Instagram: “Há melhor maneira de começar a celebrar o dia? A melhor é esta, sem dúvida!”, escreveu na legenda da publicação.

A apresentadora do antigo programa “Quem quer namorar com o agricultor?”, deixou, também, algumas palavras ao companheiro: “Com as gargalhadas e o amor das minhas filhas e do @daniel__oliveira . Se era assim que me imaginava aos 39? Nem nos meus melhores sonhos poderia sonhar com algo tão bom e especial!

“Grata! Por tudo! Um novo ano de vida onde tudo farei para que seja incrível! E será!”, rematou.

Na caixa de comentários não faltaram famosos a parabenizar Andreia: “Parabéns”, disse “A Pipoca Mais Doce”, “Parabéns palhacita”, escreveu Pedro Granger.

Recorde-se que Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento do grupo Impresa, casaram-se em 2017 e são pais de duas meninas, Alice e Inês.