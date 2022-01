Andreia Rodrigues admite que a “marca mais bonita” da gravidez é a cesariana

Após ter sido mãe da segunda filha, Inês, Andreia Rodrigues admitiu, esta quinta-feira, 8 de abril, que a marca que ficou de ter feito cesariana é a “mais bonita”.

A apresentadora da estação de Paço de Arcos desabafou sobre o nascimento da segunda filha, que nasceu a 15 de março e é fruto do casamento com o diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira.

“Adoraria que tivesse sido um parto normal. Preparei-me para isso. Nunca me preparei para uma cesariana, mas aconteceu e agora há que aceitar e respeitar o ritmo do nosso corpo”, confessou. “Esta cesariana deixou-me aquela que será, com certeza, a marca mais bonita de toda a minha vida. Esta cicatriz representa amor, representa o nascimento da Inês”, acrescentou.

De seguida, Andreia Rodrigues explicou que é importante, nesta altura do pós-parto, fazer exercício físico.

“Devemos fazer exercício, devemos fazer alguma atividade física não na condição de ficarmos com o corpo que tínhamos antes, mas com a missão de nos sentirmos bem fisicamente e emocionalmente para estarmos mais disponíveis para os nossos bebés e para nós”, rematou.

Além da pequena Inês, Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira também são pais da filha mais velha, Alice.