Ângelo Rodrigues dá primeira entrevista sobre estado de saúde

View this post on Instagram

Em agosto recebi uma mensagem do realizador do @oprogramadacristinasic . Contava-me que o Ângelo estava hospitalizado, em estado crítico, não sabíamos se sobrevivia. Sábado, numa emissão especial, o Ângelo regressa. Há quem considere um milagre. O testemunho é de força e superação. Um encontro feliz, a seguir ao jornal da noite. ♥️