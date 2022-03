Ângelo Rodrigues recorda que Maria João Abreu “driblou” os seguranças quando estava internado

Ângelo Rodrigues recordou, esta quinta-feira, 13 de maio, o momento em que Maria João Abreu “driblou” os seguranças para visitar o ator quando este estava internado no Hospital Garcia de Orta.

O ator juntou-se às várias mensagens de apoio à família da atriz e homenagens que se fizeram sentir nas redes sociais, depois de se saber que Maria João Abreu perdeu a vida na sequência da rutura de um aneurisma cerebral.

“Quiseram as circunstâncias que ficasses no hospital onde estive, com as mesmas pessoas que me salvaram a vida. Naquela altura, fatídica para os que privaram de perto, foste a única pessoa do elenco que conseguiu driblar os seguranças e me visitou. Isso, confesso, tocou-me profundamente. ‘É para ir ver o seu filho?’ – perguntou-te umas das enfermeiras. Não era segredo, o que nos unia ultrapassava o mero exercício das nossas profissões”, lembrou.

“Quem pôde conhecer-te na tua real dimensão sabe que o virtuosismo era um pormenor. Portugal pode elogiar-te o talento, mas toda tu eras amor incondicional, inteiro e desmesurado. Isso está acima de qualquer ofício que possamos ter em vida”, prosseguiu.

“Levarem-te pode parecer-nos a maior injustiça, porque nos custa reconhecer o carácter inexorável da morte, mas há algo que nunca desaparecerá – o teu maior legado, o dos afetos. Viverás na memória de todos sempiternamente até ser, por fim, a nossa vez de partir. O maior ‘Golpe de Sorte’ foi ter tido a honra de te conhecer. Obrigado, MJ”, concluiu.

Recorde-se que a data e o local das cerimónias fúnebres de tributo a Maria João Abreu já são conhecidas. As exéquias realizam-se este sábado, dia 15 de maio, na Igreja São João de Deus, em Lisboa.