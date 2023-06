Anitta e Sam Smith juntos no novo álbum da cantora brasileira

Anitta é a capa da edição de junho da revista americana “Harper’s Bazaar” e aproveitou para avançar que o novo álbum vai ter um dueto com Sam Smith.

A cantora brasileira deixou, após 11 anos de parceria, a editora Warner Music Brasil e juntou-se à Republic Records, responsável por grandes nomes da indústria, como Taylor Swift, Ariana Grande e Nicki Minaj.

A nova parceria já começa a produzir frutos. Anitta é capa da edição de junho da revista americana “Harper’s Bazaar” e anunciou, durante a entrevista, que o novo álbum vai ter um dueto com um cantor bastante reconhecido, Sam Smith.

Responsável por grandes êxitos, como “Unholy”, “I’m not the only one” e “Like I can”, o artista britânico confessou, em declarações à mesma revista: “A energia dela é incrível. Conectámo-nos imediatamente e isso fez o dueto soar tão especial, tal como uma amizade genuína”.

Recorde-se que Sam Smith atua no dia 8 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa.

A data de lançamento do novo álbum de Anitta ainda não é conhecida.