Anitta festeja aniversário em restaurante lotado e sem máscara

Anitta foi criticada por ter festejado mais um aniversário num restaurante lotado, em Miami, nos Estados Unidos da América, e sem máscara.

A cantora brasileira completou 28 anos, na terça-feira, 30 de março, e, para assinalar a data, preparou uma festa de aniversário num estabelecimento lotado e sem usar máscara durante a pandemia da covid-19.

As críticas na sequência dos festejos rapidamente surgiram nas redes sociais, sobretudo, quando a artista surgiu numa outra festa na mesma cidade.

No entanto, a assessoria de Anitta explicou em comunicado que a cantora marcou presença no lançamento do novo álbum de uma amiga e que, “nos Estados Unidos as pessoas estão numa fase da pandemia diferente” e que “a vida já está a voltar ao normal aos poucos”.

Entre os convidados presentes no evento destacaram-se a modelo Isabela Grutman, Winnie Harlow, Lele Pons e David Grutman, que gere o restaurante Swan Miami com Pharrell Williams.