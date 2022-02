Anselmo Ralph prepara-se para ser pai pela terceira vez. A boa-nova foi anunciada pelo cantor durante a entrevista à apresentadora Cristina Ferreira na SIC.

O intérprete esteve n’”O Programa da Cristina” a conversar com a comunicadora sobre o novo álbum “Momentos”. A certa altura, a profissional do terceiro canal abordou a vida pessoal do artista, que estava a falar de Angola por videochamada.

“Tens dois que estão já cá fora e tens um que está na barriguinha!” afirmou Cristina Ferreira. Rapidamente, Anselmo Ralph respondeu: “É verdade! O bom angolano é assim, não fica em dois, tem que ter três.”

O autor de temas como “Não Me Toca”, “Arrependimento” e “Está Difícil” foi mais longe e confessou que quer ter mais filhos. “Eu gostaria de quatro, mas a mulher disse que não!” afirmou.

O artista e a mulher, Madlice, têm dois filhos, Alicia, de 12 anos, e Jadson, de oito.

Além da carreira musical, o cantor ficou conhecido pelo público português por ter integrado o elenco do júri do “The Voice Portugal”, em edições anteriores, que foram transmitidas pela RTP1.

