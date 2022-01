Antes e depois: Helena Coelho explica como obteve resultados

Helena Coelho atualizou o estado físico nas redes sociais, mostrando aos seguidores fotografias do “antes e depois”. A influenciadora digital explicou como obteve resultados.

A também apresentadora do programa “VivaVida”, da TVI, publicou duas fotografias em que aparece com formas físicas diferente. A comunicadora explicou o “segredo” para voltar aos treinos.

“Quem pergunta como? É com força… no caso, eu é com a força do ódio, mas o que importa é ter força”, admitiu, no InstaStoriess, ferramenta do Instagram.

“Já não treinava há algum tempo… mas há duas semaninhas que estou a treinar novamente mas vou na força do ódio, que está frio”, explicou Helena Coelho, referindo de seguida que o essencial tem sido a alimentação: “No meu caso, 95% é mesmo a alimentação, porque treino só estou a voltar agora, mas é essencial para mim”.

A profissional da estação de Queluz de Baixo foi mãe de Iris, em abril do ano passado. Esta é a primeira filha em comum entre Helena Coelho e o namorado, o personal trainer Paulo Teixeira.

Vários meses depois do parto, a “influencer” já tinha partilhado com os internautas que estava com falta de “inspiração, foco e força de vontade” para voltar a treinar. “Tive de pensar em mim no pré-parto para lutar por mim no pós-parto”, afirmou.