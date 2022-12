António Raminhos brinca com erro na novela da SIC

António Raminhos brincou, esta segunda-feira, 26 de dezembro, com um erro que “apanhou” durante um episódio da novela “Sangue Oculto” (SIC), em que surge a protagonista Sara Matos.

O humorista não hesitou em comentar, no InstaStories, ferramenta do Instagram, uma cena em que a atriz aparece deitada na cama de hospital com uma rede branca a cobrir a cara.

“O que é que a jovem tem na cara?” começou por apontar.

Depois de alguma pesquisa, o comediante referiu aos seguidores que esta rede é para uma pessoa que tenha sido queimada. “Dizem que é para pessoas queimadas”, explicou António Raminhos.

“Mas para isso era preciso… estar queimada”, prosseguiu.