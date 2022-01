António Raminhos desabafa sobre o casamento: “Não gosto quando me chama a atenção”

António Raminhos fez uma publicação, esta quinta-feira, 20 de janeiro, na qual aborda algumas questões sobre o seu casamento com Catarina Raminhos.

O humorista partilhou um excerto do podcast “Somos Todos Malucos”, em que a entrevistada era a companheira que acabou por fazer algumas revelações. A “blogger” afirmou que, apesar das crises do humorista, nunca pensou em o deixar, mas que já se questionou se conseguia aguentar mais alguma crise.

Após essa partilha, o comediante recebeu várias mensagens de seguidores que afirma que Catarina Raminhos é uma “santa” e Raminhos respondeu. “Segundo os comentários no último podcast, a Catarina é uma santa. A Catarina é a melhor pessoa do mundo. ‘Que paciência que ela tem!’, ‘que mulher perfeita’! Mas será que o é?” começou por escrever.

“Bom, é teimosa. O ser mais teimoso que conheço, na realidade. E custa-lhe muito (agora menos) pedir desculpa ou baixar a guarda. Diz-me sempre o que pensa. E, às vezes, refila comigo, aliás como o fez hoje de manhã! Não gosto quando o faz. Mas é nestes momentos que me coloco numa posição muito confortável e conhecida do meu íntimo. A de ‘coitadinho de mim’, ‘não presto…’, ‘não mereço’, ‘injustiça’, ‘não aprendo’… E prendo o burro. Ali, bem amarrado!” continuou.

“É que sabe mesmo bem estar ali a ruminar pensamentos e ações que provem mesmo que foram injustos e que somos coitadinhos! Como se o meu subconsciente estivesse num restaurante e acabaram de lhe colocaram à frente o seu prato favorito. O que hoje sei é que sabe bem, não por ser verdade ou ter razão, mas porque leva-me de volta a um lugar conhecido (talvez desde pequeno), no qual estive vezes sem conta. A autopiedade não faz sentido, mas aproveita cada oportunidade. Faz-nos viver quase uma síndrome de Estocolmo emocional, em que procuramos libertarmo-nos dos sentimentos que não nos fazem sentido, mas volta e meia voltamos lá com saudade”, acrescentou.

“Cada vez que a Catarina me chama atenção procuro sair deste sítio o mais rápido possível. Não me interessa saber quem tem razão no quê, mas o que posso aprender com o que se passou. E se continuar a achar que tenho razão, perceber até que ponto isso importa realçar: o que traz de benéfico para ambos?” disse.

“Mas não gosto quando a Catarina me chama a atenção. Por isso, quando dizem que é perfeita, sinto-me inclinado a dizer que não. Mas também acho que não tem defeitos. Tem, tal como eu, traços, particularidades, trejeitos que fazem parte do que ela é e que me chamaram até si. Que me ajudam a procurar ser melhor, desde que o queira ver dessa forma. E sim, a Catarina tinha razão hoje… mas também é muito teimosa! Mas eu gosto, porque dá para a irritar”, rematou.

Recorde-se que o casal que tem três filhas em comum: Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.