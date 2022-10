Após aquisição de Elon Musk, Nuno Markl pondera sair do Twitter: “Já não fazia lá nada”

Nuno Markl assumiu que é uma “excelente altura” para sair “de vez” do Twitter depois de Elon Musk ter adquirido a rede social.

O empresário quer reverter as suspensões de Donald Trump e Kanye, que foram banidos da rede social por terem tido discursos de ódio na plataforma, segundo a Imprensa, e o locutor não gostou desta decisão.

“Dia 1 no novo Twitter. Paz à sua alma. Já não fazia lá nada, mas creio que é uma excelente altura para sair de vez”, escreveu, no InstaStories, do Instagram.

Longe da rádio, Nuno Markl tem estado a gravar a nova temporada do concurso “Taskmaster”, da RTP1, ao lado do colega de ecrã e amigo Vasco Palmeirim.

Depois da temporada de estreia, a dupla de apresentadores voltou com os mesmos concorrentes: o humorista Gilmário Vemba, o cantor Toy e as atrizes Inês Aires Pereira e Jessica Athayde.

Recentemente, o radialista falou sobre os 25 anos da rubrica “O Homem Que Mordeu o Cão”, que é emitida pela rádio Comercial, admitindo que continua a ser surpreendido com as histórias das pessoas.