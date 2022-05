Após morte dos sobrinhos gémeos, Fanny Rodrigues agradece “onda de carinho”

Fanny Rodrigues agradeceu, esta sexta-feira, 20 de maio, as mensagens de apoio e carinho que recebeu depois da morte dos filhos gémeos da irmã Carina.

A apresentadora do “Somos Portugal” (TVI) admitiu, no perfil de Instagram, que faltaram as palavras perante a “onda de carinho” que recebeu, em conjunto com a sua família, nos últimos dias.

“Faltam as palavras para agradecer a onda de carinho que eu e a minha família temos recebido nos últimos dias”, disse.

“Não me vou alongar muito sobre a situação até que a minha irmã assim o entenda e, por isso, passei aqui só para vos deixar um beijinho especial e dizer-vos que no próximo domingo estaremos juntos em Vila Real. O amor salva, o ‘Somos’ cura. Até já”, afirmou.

A comunicadora da estação privada revelou que a irmã tinha perdido os filhos gémeos. “Mesmo que vossos pequenos pés nunca tenham tocado a terra, vocês deixaram marca aqui em baixo… em todo o lado”, escreveu, lamentado a perda.