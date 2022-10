Após questões dos fãs, “Pipoca” explica detalhes do namoro com Diogo Orvalho

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, esclareceu os seguidores de que não vive com o seu namorado, Diogo Orvalho.

Os internautas quiseram saber se a blogger já vive com o companheiro. A influenciadora digital não deixou os admiradores sem resposta nas redes sociais. “Não. Cada um no seu quadrado”, afirmou.

De seguida, a “influencer” explicou que não pôs de parte a ideia do casamento. “Não deixei de acreditar no casamento e continua a ser uma coisa que, não sendo imprescindível (de todo), me faz algum sentido”, disse.

“Acho um compromisso bonito. Mas, para mim, basta ir ali à conservatória da Fontes Pereira de Mel um dia à hora de almoço”, explicou.

“Já fiz a cena do vestido enorme, da igreja, da quinta, dos não sei quantos convidados. A fazer alguma coisa agora seria sempre muito pequena e muito discreta. Olhem eu já a justificar o facto de, a acontecer, só convidar para aí dez pessoas”, concluiu.

Ana Garcia Martins e Diogo Orvalho assumiram publicamente o relacionamento no final do ano passado. Lembre-se que a blogger é mãe de Mateus e Benedita, que nasceram durante o casamento terminado com Ricardo Martins Pereira.