Após ser convidada do “Goucha”, Rita Pereira confessa: “Estava nervosa”

Regressou do Brasil há cerca de duas semanas, mas a entrevista com Manuel Luís Goucha apenas aconteceu esta semana. Rita Pereira confessou estar “nervosa”.

Rita Pereira esteve seis meses e meio no Brasil, onde gravou o “remake” da série “Dona Beja”. Durante esse período, o mais difícil para a atriz foi controlar as saudades que tinha da família, nomeadamente do companheiro, Guillaume Lalung, e do filho, Lonô.

Esta quarta-feira, 28 de fevereiro, foi entrevistada por Manuel Luís Goucha, para o programa das tardes da TVI, e, após a emissão, Rita recorreu às redes sociais para desabafar: “Ainda não me tinha sentado nesta cadeira. A entrevista do Goucha. Estava nervosa, confesso, não por ser o Manuel Luís, pois sabia que ele teria o maior respeito por mim, mas sim por estar a aprender a ser esta Rita ‘diferente’ depois do Brasil”.

“A verdade teve sempre uma extrema importância em mim e por mais que, às vezes, me traga dissabores, continuarei sempre a acreditar que será o melhor caminho. Quem viu a entrevista?! Aproveito para agradecer todo o vosso apoio”, rematou.