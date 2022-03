“As invejosas que se lixem”: Bárbara Norton de Matos responde a críticas com foto em biquíni

Bárbara Norton de Matos respondeu às “invejosas” que a criticam cada vez que publica uma fotografia em biquíni. “Oiço tantas vezes que não devia”, revelou.

Para calar os comentários de “inveja e preconceito”, a atriz da SIC publicou no perfil de Instagram uma imagem em biquíni, captada à frente do espelho, com uma mensagem especial.

“Primeiro dia a trabalhar para o bronze no telhado. Oiço tantas vezes que não devia postar fotografias de biquíni porque parece mal. A sério? Machismo, inveja, preconceito? Quero lá saber”, desabafou.

A intérprete da novela “Amor, Amor” espera ser um exemplo para diversas mulheres: “Só eu sei o que custa estar assim depois de ter tido duas filhotas e ter quase 42 anos, por isso, orgulho-me e partilho, espero ser incentivo para muitas mulheres que me escrevem. Todas conseguem, basta força de vontade”.

“Em relação às invejosas que se lixem. Cansei. Beijinhos e sejam felizes”, concluiu.