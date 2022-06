As novas imagens das férias de Diana Chaves nas Maldivas

Diana Chaves continua de férias nas Maldivas e a apresentadora da SIC publicou novas imagens da família naquele paraíso.

Continuam as férias de Diana Chaves e de César Peixoto nas Maldivas. A atriz e o treinador estão naquele paraíso e publicaram novas fotos de brincadeiras na água e uma na qual se observam pequenos tubarões.

“Um arraso”, “poderosa” ou “em grande forma”. Foi assim que muitos seguidores comentaram as fotos de Diana Chaves, que tirou férias do programa das manhãs da SIC “Casa Feliz”.

A comunicadora brindou os milhares de seguidores com um “bom dia”, ainda dentro do bungalow e a caminho do mar azul turquesa.

A atriz aproveitou uma rede por cima do mar para tirar uma fotografia que fez os fãs suspirarem e o mesmo local foi usado pelo marido, César Peixoto.

“Recarregar baterias por aí no mundo”, escreveu o treinador, que, no último mês, renovou por mais uma temporada com o Paços de Ferreira.