As primeiras palavras de Rúben da Cruz depois da traição: “A música salvou a minha vida”

Depois das acusações de traição à mãe do filho, Rúben da Cruz falou pela primeira vez durante um evento em Luanda, em Angola.

O DJ e barbeiro Rúben da Cruz está em Luanda, Angola, neste fim de semana para participar no evento “Beer Experience” e tocar música. Ao lado do ex-namorado de Madonna, Jesus Luz, Rúben da Cruz fez o primeiro desabafo público depois das acusações de traição por parte da mãe do filho, Filipa Falcão.

“A música salvou-me”, escreveu Rúben da Cruz num Instastory.

Recorde-se que a “TV 7 Dias” desta semana apanhou o DJ e barbeiro ao lado de Filipa Falcão e com o filho nos braços, o que poderá significar que o casal poderá dar mais uma oportunidade ao relacionamento, a bem do menor.