Ashley Tisdale, de “High School Music”, está grávida do segundo filho

Ashley Tisdale anunciou, através do Instagram, que está novamente grávida. A atriz, de “High School Music”, espera o segundo filho de Christopher French.

“Mal podemos esperar para te conhecer”, escreveu a atriz Ashley Tisdale na legenda de uma publicação onde surge com a filha, Jupiter, e o companheiro, Christopher French, a exibir a “barriguinha”.

No TikTok, Ashley fez um vídeo a falar sobre a gravidez. “Ainda não acredito que a Jupiter já fez três [anos]. Depois de a ter, eu pensei ‘não vou passar por isto novamente’. Acho que foi muito difícil para mim, não foi uma experiência incrível”, contou.

A artista explicou, no entanto, que por a filha ser muito sociável começaram a pensar em dar-lhe um irmão. “Eu estava muito nervosa e com muito medo no início. Pensava ‘Meu Deus, será que consigo fazer isto de novo? Posso fazer isto fisicamente e mentalmente outra vez?’ Acho que obviamente superei esse medo”, brincou.

Recorde-se que o anúncio chega duas semanas depois de Vanessa Hudgens, com quem contracenou nos filmes “High School Music”, ter desfilado grávida na passadeira vermelha dos Óscares.