Ator em choque: cão de Diogo Amaral pontapeado acaba no veterinário

O Lobo chegou ao hospital da SOS Animal com uma pata partida, foi pontapeado por um humano sem escrúpulos. Está é a primeira Radiografia, acho que não é difícil de encontrar a fratura. Consegues ver? O que é que se passa com as pessoas?!? . . . . #sosanimal #sosanimalportugal #lobothedog #porummundomelhor