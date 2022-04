Ator José Fidalgo aventura-se em projeto longe do ecrã

Longe do pequeno ecrã, José Fidalgo assume um novo papel tornando-se embaixador da marca portuguesa de jóias Anjewels.

A campanha de arranque desta parceria apresenta uma das coleções da marca, a Teen Spirit, feita à medida do ator, com pulseiras, fios e os favoritos de José Fidalgo: os anéis.

As peças são trabalhadas em aço ou couro, presentes nas pulseiras ou colares. As linhas Anarchy, Action Dreamer, Liberty, Race Road, Ready to Rock ou Rider on the Storm também estão disponíveis no site.

O público pode acompanhar o trabalho de José Fidalgo na novela “Amor, Amor” (SIC), na qual dá vida ao bombeiro “Rúben”.

Além do ator, também fazem parte deste elenco Ricardo Pereira, Fernando Rocha, Pedro Carvalho, Paulo Rocha, Débora Monteiro, entre outros.