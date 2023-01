Ator Paulo Vasco hospitalizado desde o dia 2 de janeiro

Paulo Vasco revelou estar internado no Hospital Santa Maria, em Lisboa, com uma infeção na perna direita, desde o dia 2 de janeiro.

O ator, de 62 anos, contou, esta sexta-feira, 13 de janeiro, no Facebook, que deu entrada na unidade de saúde no início do ano, devido a um problema na perna direita. O intérprete dividiu esta fase com os seguidores.

“Meus queridos amigos não sou de muitas palavras apenas realizo etapas. Como sabem desde o dia 2 de janeiro que estou internado no hospital Santa Maria por uma infeção na perna direita”, começou por partilhar.

Depois de agradecer aos profissionais de saúde pelo tratamento, o artista realçou as mensagens dos amigos. “Obrigado pelas centenas de mensagens, telefonemas e a preocupação dos meus amigos”, frisou.

“Hoje. Já dei os primeiros passos e em breve terei alta hospitalar para prosseguir a fisioterapia. Desta vez é que vou dançar o samba. Obrigado, Deus, pela força que me dás para vencer os obstáculos que me aparecem pelo caminho. Agora fisio, físio, físio!” rematou.