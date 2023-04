Ator Pedro Alves recebeu prémio na Malásia

Pedro Alves recebeu Prémio de “Melhor Ator” na Malásia, pela interpretação no filme “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo”.

Foi no Nitiin – International Film Festival, na Malásia, que Pedro Alves recebeu um prémio pela performance no filme “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo”, sequela de “7 Pecados Rurais”, último projeto realizado por Nicolau Breyner em 2013.

“Estou muito orgulhoso com os prémios que o filme tem recebido! É muito bom saber que o nosso trabalho é reconhecido além-fronteiras, da mesma forma que é importante continuar a mostrar que o cinema português tem qualidade, a ponto de receber prémios em festivais de cinema internacionais”, afirmou o ator em comunicado.

“Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo”, é um filme que tem dado que falar nas bocas do mundo. Além deste prémio, recebido por Pedro Alves, a película foi também distinguida no “Knight Of The Reel Awards”, Festival de Cinema na Índia.

De relembrar que nesta última competição internacional, os atores João Paulo Rodrigues e Sofia Ribeiro receberam o prémio “Outstanding Achievement Award”, na Categoria “Melhor Ator” e “Melhor Atriz” respetivamente, pelas interpretações no filme. Já Miguel Cadilhe venceu o prémio “Melhor Realizador” e Hugo Sousa “Melhor Design de Som”.

Em Portugal, esta comédia foi um autêntico sucesso de bilheteiras. Contudo, esteve também em exibição nos cinemas da Suíça, Bélgica e Luxemburgo.

“7 Pecados Rurais” e “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo” ocupam o terceiro e quarto lugar de filmes portugueses mais vistos, desde que há registos oficiais.