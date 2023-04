Ator Pedro Pernas celebra 50 anos: “Não organizo festas de aniversário”

Homem do Teatro e da Televisão, Pedro Pernas está a celebrar os 50 anos, mas admite que não costuma festejar os aniversários.

Parabéns a você: nesta sexta-feira, 28 de abril, Pedro Pernas, ator de Teatro e de Televisão, chega ao meio século de vida, como contou nas redes sociais.

“Parabéns a mim. Uns sabem, outros não, mas eu não organizo festa de aniversário, desde os meus 14”, começou por contar nas redes sociais.

“Celebro o meu dia, sim, com as pessoas com quem me cruzo, que me ligam, que enviam mensagens, tudo isso, mas não faço festa!”, reforçou.

“Tenho uma razão pessoal para isso, que o Universo compreende e, por isso, aceita! Tudo equilibrado! Hoje celebro 50 anos de vida, meio século, e ainda pensei em organizar uma festa, pelo marco que é! Mas não, prevaleceu a razão!”, concluiu o ator.